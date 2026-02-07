НАВЕРХ
Росстат зафиксировал обвал выпуска автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
Автозавод «КамАЗ»
Фото: © пресс-служба ПАО «КамАЗ»

Производство легковых автомобилей по итогам 2025 года снизилось на 11,8% и составило 673 тысячи штук, свидетельствует опубликованный отчет Росстата.

Два предыдущих года производство легковых машин в России демонстрировало восстановительный рост после обвала в 2022 году. В 2024 году было произведено 756 тысяч, рост год к году составил 39,2%.

В 2023 году в России было выпущено 537 тысяч легковых автомобилей, рост составил 19% год к году. В 2022 году произошло сокращение производства на 67% год к году, было выпущено 450 тысяч единиц.

Выпуск грузовиков также снизился после двух лет роста и обвала в 2022 году. В прошлом году в России выпустили 131 тысячу грузовиков — падение составило 32,6% год к году. В 2024 году производство грузовиков выросло до 194 тысячи штук, продемонстрировав рост на 8,2%.

Производство автобусов массой более пяти тонн в прошлом году снизилось на 38,4% — до 9,4 тысячи штук. В 2024 году было произведено на 12,5% больше автобусов по сравнению с предыдущим годом, тогда их собрали 15,5 тысяч штук.

