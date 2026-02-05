НАВЕРХ
Россия и Украина провели обмен военнопленными

Источник:
Sibnet.ru
Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Россия вернула из украинского плена 157 военных ВС РФ, взамен переданы 157 военнопленных ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Пятого февраля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.

Кроме военнопленных, в рамках обмена в Россию также вернули троих незаконно удерживаемых на Украине жителей Курской области.

Оборона #Армия #Конфликты
