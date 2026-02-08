НАВЕРХ
Отказ ЕС от российского газа загнал Европу в зависимость от США

IL Fatto Quotidiano
Газопровод
Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Дорогой сжиженный природный газ (СПГ) из США, заменивший в Европе дешевые российские энергоресурсы, стал опасным инструментом политического давления на Евросоюз, приводит итальянское издание IL Fatto Quotidiano слова высокопоставленных чиновников ЕС.

«Два представителя Еврокомиссии, одной из которых была еврокомиссар по вопросам конкуренции Тереса Рибера, прямо предупредили об опасности новых геополитических рисков, пришедших на смену зависимости Европы от российского газа», — сообщил один из собеседников IL Fatto Quotidiano.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен заявил, что «самая серьезная и сложная ситуация» для ЕС — это «напряженные отношения с Соединенными Штатами». Он отметил, что в Евросоюзе растет тревога по поводу того, что «на смену зависимости от России пришла другая зависимость — от США».

Евросоюз разработал тайный план противодействия Трампу

В 2022 году 45% газа, потребляемого в ЕС, поступало из России. Сейчас эта доля снизилась до 12%, тогда как импорт СПГ из США увеличился в четыре раза.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен летом 2025 года подписала соглашение с президентом США Дональдом Трампом о закупке американских углеводородов на сумму 750 миллиардов долларов в течение трех лет.

