Трамп заявил о сдержавшем слово в вопросе приостановке ударов Путине

Российский президент Владимир Путин сдержал слово, пообещав временно остановить удары по Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

«Путин сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все (на любой срок), потому что там очень-очень холодно», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Президент США добавил, что разговаривал с президентом России, но не раскрыл детали и время разговора.

Трамп на совещании в Белом доме 28 января заявил, что он лично призвал Путина «не наносить удары по Киеву, по городам и населенным пунктам в течение недели» из-за сильных морозов (в начале февраля, по данным Укргидрометцентра, в некоторых регионах Украины температура по ночам может опуститься до минус 27 градусов). По словам республиканца, Путин ответил согласием.

Москва не подтверждала «энергетическое перемирие». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль не комментирует сообщения о якобы достигнутом с Киевом энергетическом перемирии или переговорах на эту тему.

Минобороны России 3 февраля отчиталось о массированном ночном ударе по украинским предприятиям ВПК и объектам энергетики «в ответ на террористические атаки Киева» на гражданские объекты на российской территории.