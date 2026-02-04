НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп заявил о сдержавшем слово в вопросе приостановке ударов Путине

Источник:
Sibnet.ru
221 1
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House

Российский президент Владимир Путин сдержал слово, пообещав временно остановить удары по Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

«Путин сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все (на любой срок), потому что там очень-очень холодно», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Президент США добавил, что разговаривал с президентом России, но не раскрыл детали и время разговора.

Трамп на совещании в Белом доме 28 января заявил, что он лично призвал Путина «не наносить удары по Киеву, по городам и населенным пунктам в течение недели» из-за сильных морозов (в начале февраля, по данным Укргидрометцентра, в некоторых регионах Украины температура по ночам может опуститься до минус 27 градусов). По словам республиканца, Путин ответил согласием.

Москва не подтверждала «энергетическое перемирие». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль не комментирует сообщения о якобы достигнутом с Киевом энергетическом перемирии или переговорах на эту тему.

Минобороны России 3 февраля отчиталось о массированном ночном ударе по украинским предприятиям ВПК и объектам энергетики «в ответ на террористические атаки Киева» на гражданские объекты на российской территории.

Тема: Военная операция на Украине
Россия после перемирия нанесла новый удар по энергетике Украины
Украинцы осознали связь ударов по России с отсутствием света в Киеве
Кадыров выступил против переговоров с Украиной
Путин рассказал о просьбах прекратить удары по инфраструктуре Украины
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Кремль оценил отказ Индии от российской нефти
Зафиксировано самое мощное в Солнечной системе извержение вулкана
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
Мужское достоинство героя приквела «Игры престолов» восхитило зрителей
Обсуждение (1)
Картина дня
Трамп заявил о сдержавшем слово в вопросе приостановке ударов Путине
Дочь Шойгу возглавила Фонд развития кластера редкоземов в Сибири
Кремль оценил отказ Индии от российской нефти
Wildberries открыл виртуальную примерочную
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
25
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
16
США подняли тревогу из-за российского Ил-76 на Кубе
15
Украинцы осознали связь ударов по РФ с отсутствием света в Киеве
14
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из‑за «угроз Кубы»
14
Кремль подтвердил энергетическое перемирие с Украиной