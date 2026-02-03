Кремль оценил отказ Индии от российской нефти

Россия пока не слышала от Индии официальных заявлений о планах прекратить закупки российской нефти, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему полностью отказаться от импорта российской нефти.

Взамен стороны заключат соглашение, по которому США снизят торговые пошлины в отношении страны с 25 до 18%. Сам Моди подтвердил заключение сделки, не упомянув при этом решение по российской нефти.

«Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем все новости на этот счет, разумеется, мы очень внимательно относимся к заявлениям президента Трампа, мы их тщательно фиксируем, анализируем», — пояснил Песков, его слова передает ТАСС.

Нью-Дели в ответ на действия администрации США будет постепенно уменьшать до нуля тарифы на ввоз американской продукции. Также Моди пообещал значительно увеличить закупки Индией произведенных в США товаров.

После начала СВО и ввода антироссийских санкций Индия стала одним из основных покупателей нефти из России. По данным Центра социального и экономического прогресса на 2024 год, на Россию пришлось 38% поставок сырья в эту страну.