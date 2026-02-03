НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Кремль оценил отказ Индии от российской нефти

Источник:
ТАСС
2713 1
Нефтяной танкер
Фото: © Sibnet.ru

Россия пока не слышала от Индии официальных заявлений о планах прекратить закупки российской нефти, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему полностью отказаться от импорта российской нефти.

Взамен стороны заключат соглашение, по которому США снизят торговые пошлины в отношении страны с 25 до 18%. Сам Моди подтвердил заключение сделки, не упомянув при этом решение по российской нефти.

«Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем все новости на этот счет, разумеется, мы очень внимательно относимся к заявлениям президента Трампа, мы их тщательно фиксируем, анализируем», — пояснил Песков, его слова передает ТАСС.

Нью-Дели в ответ на действия администрации США будет постепенно уменьшать до нуля тарифы на ввоз американской продукции. Также Моди пообещал значительно увеличить закупки Индией произведенных в США товаров.

После начала СВО и ввода антироссийских санкций Индия стала одним из основных покупателей нефти из России. По данным Центра социального и экономического прогресса на 2024 год, на Россию пришлось 38% поставок сырья в эту страну.

Еще по теме
Евросоюз проголосовал за полный отказ от российского газа
Французский флот захватил танкер из России
Россия установила исторический максимум энергопотребления
Россия и Китай опередили мир в «атомном ренессансе»
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
Власти объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной
Зафиксировано самое мощное в Солнечной системе извержение вулкана
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
Обсуждение (1)
Картина дня
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
Кремль оценил отказ Индии от российской нефти
Эпштейну предлагали «тонны 16‑летних девушек» из России
Wildberries открыл виртуальную примерочную
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
36
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
15
Кадыров выступил против переговоров с Украиной
15
Украинцы осознали связь ударов по РФ с отсутствием света в Киеве
15
США подняли тревогу из-за российского Ил-76 на Кубе
14
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из‑за «угроз Кубы»