НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия после перемирия нанесла новый удар по энергетике Украины

Источник:
Sibnet.ru
734 3

Российская армия в ночь на вторник, 3 февраля нанесла массированный удар по украинским предприятиям ВПК и объектам энергетики, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Удар был нанесен в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты РФ. Цели достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сказано в сообщение.

В ночь на вторник взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Сумах и Днепре. Как заявил первый вице-премьер страны Денис Шмыгаль, в этих городах повреждены теплоэлектростанции.

Украинцы осознали связь ударов по России с отсутствием света в Киеве

Неделю назад Кремль официально заявил, что Россия ввела временное «энергетическое перемирие» по личной просьбе президента США Дональда Трампа.

Тема: Военная операция на Украине
Украинцы осознали связь ударов по России с отсутствием света в Киеве
Кадыров выступил против переговоров с Украиной
Путин рассказал о просьбах прекратить удары по инфраструктуре Украины
Белгород подвергся массированному удару HIMARS
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
Власти объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной
Зафиксировано самое мощное в Солнечной системе извержение вулкана
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
Обсуждение (3)
Картина дня
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
Кремль оценил отказ Индии от российской нефти
Эпштейну предлагали «тонны 16‑летних девушек» из России
Wildberries открыл виртуальную примерочную
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

колобок11

"...стал секретарем учрежденного совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России»....

Николай 1983

И в какой стране он стал секретарем? Из США, ведь там штаб американской партии «Единая Россия». Ведь...

pepelmetal

Чипы из стиральных машин творят чудеса

number10

У них все позиция одна, Россия должна все им делать бесплатно. Даже Зеленский этого придерживается.