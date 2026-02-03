Россия после перемирия нанесла новый удар по энергетике Украины

Российская армия в ночь на вторник, 3 февраля нанесла массированный удар по украинским предприятиям ВПК и объектам энергетики, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Удар был нанесен в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты РФ. Цели достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сказано в сообщение.

В ночь на вторник взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Сумах и Днепре. Как заявил первый вице-премьер страны Денис Шмыгаль, в этих городах повреждены теплоэлектростанции.

Украинцы осознали связь ударов по России с отсутствием света в Киеве

Неделю назад Кремль официально заявил, что Россия ввела временное «энергетическое перемирие» по личной просьбе президента США Дональда Трампа.