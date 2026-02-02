«Почта России» запустила доставку посылок по номеру телефона

«Почта России» запустила услугу, которая позволяет отправлять посылки по номеру телефона адресата, сообщила пресс-служба компании.

При оформлении онлайн достаточно ввести телефон адресата в международном формате, а при отправке из почтового отделения — назвать его сотруднику. Указывать точный адрес доставки или полное имя получателя больше не нужно, отмечается в сообщении.

Чтобы получатель смог забрать посылку, он должен дать согласие на подключение услуги доставки по номеру телефона, подписавшись простой электронной подписью. Это можно сделать, зарегистрировавшись на сайте или в мобильном приложении «Почты России».

Если у пользователя есть простая электронная подпись, подключение произойдет моментально. При необходимости подпись можно оформить на «Госуслугах».

После отправки трек-номер автоматически появится у получателя. Забрать посылку можно в том почтовом отделении, к которому привязан адрес в профиле адресата.