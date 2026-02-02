Влияние Эль-Ниньо на таяние сибирского льда резко усилилось

Влияние зимних явлений Эль-Ниньо на сокращение осеннего морского льда в арктических морях Сибири после 2000 года значительно усилилось, выяснила международная команда климатологов. Соответствующая статья опубликована Science Advances.

Эль-Ниньо — это аномальное потепление поверхностных вод в тропических широтах центральной и восточной частей Тихого океана. В такой период температура воды в среднем повышается на 3 градуса Цельсия.

Резкое изменение связано с ускорением фазовых переходов Эль-Ниньо в Тихом океане, что привело к формированию более мощных атмосферных волн, прогревающих Арктику, отмечают авторы исследования.

Ключевым фактором стало изменение динамики самой климатической осцилляции. После 2000 года переход от теплой фазы Эль-Ниньо к холодной происходит быстрее. Эти быстрые переходы создают устойчивую зону холода в центрально-восточной части тропического Тихого океана.

Данный процесс усиливает и смещает к северу антициклон Западной части Тихого океана, что запускает планетарные волны в атмосфере, которые распространяются в сторону Арктики. Там они способствуют установлению области высокого давления.

Возникающие метеорологические условия приводят к потеплению и увлажнению воздуха над морями Лаптевых и Восточно-Сибирским. Эти напрямую стимулируют значительную потерю морского льда в Сибири.