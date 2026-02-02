Сын Медведева стал секретарем инновационного совета «Единой России»

Сын заместителя секретаря Совета безопасности Дмитрия Медведева Илья Медведев стал секретарем учрежденного совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России», сообщила пресс-служба партии.

Совет будет постоянно действующим экспертно-координационным органом, он будет «формировать и реализовывать инновационно-технологическую повестку партии». Председателем стал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, цитирует РБК пресс-служба «Единой Россиия».

Медведев, по словам источника РБК, будет координировать работу совета, а также курировать его содержательную и смысловую повестку.

Илье Медведеву 30 лет. Он окончил факультет международного права МГИМО. В 2022 году вступил в «Единую Россию».