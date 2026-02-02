НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Сын Медведева стал секретарем инновационного совета «Единой России»

Источник:
Sibnet.ru
668 6
Сын Дмитрия Медведева Илья Медведев
Фото: © пресс-служба партии «Единая Россия»

Сын заместителя секретаря Совета безопасности Дмитрия Медведева Илья Медведев стал секретарем учрежденного совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России», сообщила пресс-служба партии.

Совет будет постоянно действующим экспертно-координационным органом, он будет «формировать и реализовывать инновационно-технологическую повестку партии». Председателем стал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, цитирует РБК пресс-служба «Единой Россиия».

Медведев, по словам источника РБК, будет координировать работу совета, а также курировать его содержательную и смысловую повестку.

Илье Медведеву 30 лет. Он окончил факультет международного права МГИМО. В 2022 году вступил в «Единую Россию».

Еще по теме
Путин пообещал помощь в восстановлении Сирии
Путин проведет переговоры с президентом Сирии
Суд ужесточил наказание писателю‑иноагенту Борису Акунину
Путин рассказал о просьбах прекратить удары по инфраструктуре Украины
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
Власти объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
Зафиксировано самое мощное в Солнечной системе извержение вулкана
Обсуждение (6)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
36
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
17
Путин пообещал помощь в восстановлении Сирии
14
Кадыров выступил против переговоров с Украиной
14
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из‑за «угроз Кубы»
14
Кремль подтвердил энергетическое перемирие с Украиной