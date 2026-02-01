НАВЕРХ
Хитрый ягненок стал звездой китайских соцсетей

Источник:
Sibnet.ru
Десятидневный  ягненок стал звездой китайских соцсетей после публикации видеороликов, на которых он «замертво падал» при виде покупателей.

Ягненка привезли на рынок вместе с собратьями. Но их быстро раскупили, а его нет. Как выяснилось, малыш притворялся мертвым при виде покупателей, приводит телеграм-канал «Юань да Марья» рассказ хозяина, фермера из Нинся-Хуэйского автономного района.

Каждый раз, когда приходили покупатели и пытались погладить малыша, он драматично падал и неподвижно лежал. Люди думали, что он болен, и уходили. После ягненок вставал и начинал играть. Доверял он только детям.

Видео с маленьким актером набрали более 10 миллионов просмотров в китайских соцсетях. Хозяину за ягненка предложили 130 тысяч юаней (1,4 миллиона рублей), но фермер отказался продавать животное.

Он решил использовать  прославившегося ягненка для продвижения местных продуктов. Для малыша сделали отдельный домик на ферме, а хозяин научил его показывать трюк по команде.

