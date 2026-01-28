Узбекистан потребовал от России уважения к мигрантам

Министр иностранных дел Узбекистана Олимжон Абдуллаев встретился с российским послом в республике Алексеем Ерховым. Стороны обсудили вопросы защиты прав работающих в России граждан Узбекистана, сообщил МИД Узбекистана.

Узбекистанская сторона подчеркнула важность «недопущения любых форм ущемления прав и человеческого достоинства граждан Республики Узбекистан, включая как законопослушных лиц, так и граждан, допустивших нарушения миграционного законодательства» во время проведения проверок и рейдов.

Стороны подтвердили стремление к прагматичному и уважительному диалогу для упорядочения миграционных процессов, сказано в сообщении.

Ранее Узбекистан выражал обеспокоенность в связи с сообщениями о неуважении и грубом обращении с гражданами республики в России. Ташкент призывал обеспечить соблюдение международного права и прав человека в отношении всех граждан.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова тогда подчеркнула, что у России с Узбекистаном «прочные отношения союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства» и ко всем темам двусторонних связей «мы подходим под этим углом зрения».