НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Детей перестанут вписывать в российские загранпаспорта

Источник:
ТАСС
136 0
Загранпаспорт
Фото: © Sibnet.ru

Россияне не смогут вписывать детей и вклеивать их фотографии в заграничные паспорта, такой законопроект внесет в Государственную Думу российское правительство.

Из законов исчезнет упоминание процедуры внесения изменений в биометрические загранпаспорта и необходимости платить за это пошлину, рассказали ТАСС источники. Речь идет о вписывании детей и вклеивания их фото.

Как отметили в МВД России, услуга не пользуется популярностью: за последнюю пятилетку ежегодно за ней обращались порядка 2,5 тысяч. В сравнении с числом заявлений о выдаче детям собственных загранпаспортов доля таких запросов также невелика — 0,43%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЦифровой паспорт: что это и как получить

Но основная причина нововведения — защита несовершеннолетних россиян от ситуации, когда некоторые страны, особенно недружественные, отказывают им во въезде, не принимая во внимание отметки в родительском паспорте.

С 20 января, также из соображений безопасности, несовершеннолетние больше не могут выезжать из РФ по свидетельству о рождении — только по загранпаспорту.

Еще по теме
Имеющим судимость иностранцам запретят получать ВНЖ в России
Многодетным назначат единое пособие при превышении дохода
Госдума обсудит самозапрет на платежи в компьютерных играх
Наказание за слепящие фары захотели ужесточить
смотреть все
Жизнь #Законы #Туризм
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Российская армия нанесла аномальный удар по Украине
Центробанк оценил вероятность девальвации рубля
Многодетным назначат единое пособие при превышении дохода
Кремль отреагировал на заявление Киева об убийстве 50 тысяч россиян
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Пугалкин только проплаченных ботов может восхитить

Twilight88

Вот это да, при том что робот китайский полностью, аля начинка всего-то, целый ВНЕШНИЙ вид сделали уникальным...

saigak

секретное оружие - деньги. подкупили окружение, да слили мадуру... делов то.

Voland2

На а мы ещё раз на СВО скинемся...