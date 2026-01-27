Детей перестанут вписывать в российские загранпаспорта

Россияне не смогут вписывать детей и вклеивать их фотографии в заграничные паспорта, такой законопроект внесет в Государственную Думу российское правительство.
Из законов исчезнет упоминание процедуры внесения изменений в биометрические загранпаспорта и необходимости платить за это пошлину, рассказали ТАСС источники. Речь идет о вписывании детей и вклеивания их фото.
Как отметили в МВД России, услуга не пользуется популярностью: за последнюю пятилетку ежегодно за ней обращались порядка 2,5 тысяч. В сравнении с числом заявлений о выдаче детям собственных загранпаспортов доля таких запросов также невелика — 0,43%.
Но основная причина нововведения — защита несовершеннолетних россиян от ситуации, когда некоторые страны, особенно недружественные, отказывают им во въезде, не принимая во внимание отметки в родительском паспорте.
С 20 января, также из соображений безопасности, несовершеннолетние больше не могут выезжать из РФ по свидетельству о рождении — только по загранпаспорту.