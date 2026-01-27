Суд ужесточил наказание писателю‑иноагенту Борису Акунину

Таганский суд Москвы ужесточил наказание писателю Борису Акунину (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), отправив его в колонию строгого режима.

Ранее вынесенный приговор мирового судьи судебного участка № 371 изменен. Вместо колонии общего режима Акунину назначено отбывание наказание в колонии строгого режима, приводит ТАСС решение апелляционной инстанции по второму делу писателя.

Приговор был вынесен заочно, срок наказания будет исчисляться только с момента фактического задержания писателя или его экстрадиции. О замене колонии общего режима на строгий режим просил прокурор.

В начале декабря Мировой суд Москвы окончательно приговорил Акунина к 15 годам колонии заочно, добавив один год колонии к ранее назначенному заочному наказанию в 14 лет. По первому делу писателя признали виновным в публичном оправдании терроризма, по второму — в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.