Китай придумал способ зажечь «искусственное солнце» на Земле

Коллектив китайских ученых разработал революционный способ запустить термоядерную реакцию в земных условиях. Статья исследователей опубликована порталом Eurekalert.

Для достижения самоподдерживающейся термоядерной реакции внутри реактора на Земле требуется заставить ионизированные атомы водорода преодолеть кулоновское отталкивание и слиться, синтезировав атом гелия.

Соответствующая реакция на Солнце обеспечивается колоссальным давлением и высокой температурой на уровне 15 миллионов градусов. Еще один важный фактор — квантовая способность ядра водорода «туннелировать» для преодоления кулоновского барьера.

Такие квантовые процессы протекают с определенной долей вероятности — на Солнце они возможны по причине гигантского количества ядер водорода, тогда как на Земле накопить такое количество топлива попросту невозможно.

Исследовали нашли способ повысить вероятность туннельного эффекта для преодоления кулоновского барьера — классический нагрев плазмы в реакторе они предлагают дополнить энергетической «накачкой» топлива низкочастотными лазерами.

Расчеты показали, что при облучении топлива полем низкочастотного лазера с энергией 1,55 эВ вероятность термоядерной реакции увеличилась примерно в тысячу раз. При необходимости возможно дальнейшее увеличение интенсивности облучения.

Пока выкладки китайских ученых носят теоретический характер, однако они создают основу для нового направления управляемого термоядерного синтеза, способного совершить настоящую революцию в энергетике.