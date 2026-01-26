Новый имидж иноагента Максима Галкина восхитил соцсети

Телеведущий и юморист Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) опубликовал фотографии из Нью-Йорка и вызвал бурю восторженных комментариев в соцсетях.

На снимках из заснеженного Нью-Йорка Галкин предстал в черной шапочке, также артист опустил бороду и усы.

Комментаторам в соцсетях очень понравились изменения во внешности Галкина, многие написали, что он похорошел в 50 лет, его сравнили с голливудскими актерами.

«Вот что борода делает с человеком», «Вот я и дожила до возраста, когда начал нравиться Максим Галкин», «Когда Макс успел стать крашем» — отметили в отзывах.

Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой покинул Россию после начала СВО, в марте 2022 года. Он не раз публично выступал против военной операции на Украине и в сентябре 2022 года был объявлен иноагентом.