ЛДПР анонсировала появление криптовалюты «Жириновский»

ЛДПР запустит собственную криптовалюту под рабочим названием «Жириновский-койн», сообщил советник руководителя партии и куратор ее молодежного крыла Дмитрий Шатунов.

Для ЛПДР это шанс показать пример прозрачности и использования криптовалюты для каждого человека, отметил Шатунов, его слова приводит «Коммерсантъ». По словам политика, ЛПДР станет первой партией, которая запустит собственную цифровую валюту.

Тема запуска «политической криптовалюты» ранее поднимал депутат Госдумы Ярослав Нилов, состоявший на тот момент в партии. В январе 2025 года он допустил «в будущем» появление криптовалюты «Жириновский».

Он говорил о намерении обсудить детали с Андреем Луговым, главой экспертного совета при рабочей группе по законодательному регулированию криптовалют. Теперь ЛДПР рассчитывает вернуться к идее после принятия закона о легализации криптовалют, уточнил Шатунов.

Центробанк в декабре 2025 года представил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке. Он предложил разрешить приобретать криптовалюты при прохождении тестирования, лимит покупки для обычных граждан составит не более 300 тысяч рублей в год.