Изучение языков сократят в российских школах

Минпросвещения с 1 сентября планирует сократить количество часов на изучение иностранного языка в пятых-седьмых классах до 408 часов, сообщил ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.

«С 2026 учебного года министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в пятых-седьмых классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов», — сказал Лубков РИА Новости.

Определен срок возвращения оценок за поведение в школах

По словам ректора, эта мера необходима для оптимизации нагрузки на учащихся и рационального перераспределения времени. При этом изучение иностранных языков останется обязательной частью программы.

«В 8-х и 9-х классах иностранный язык, как и раньше, будет изучаться три часа в неделю», — заключил Лубков.