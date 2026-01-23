НАВЕРХ
Трамп предсказал потерю Украиной еще больших территорий

Источник:
Sibnet.ru
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского продлились около часа в Давосе. Президент США назвал ее «хорошей».

«Но, знаете, у меня было много хороших встреч с Зеленским. И складывается впечатление, что после этого ничего не происходит», — приводит пресс-служба Белого дома слова американского лидера.

Трамп призвал Зеленского заключить сделку» по урегулированию конфликта с Россией, поскольку положение Украины «довольно тяжелое». По его словам, Киеву грозят новые территориальные потери, «если только мы не заключим соглашение».

Источники рассказали The Financial Times, что на встрече в Давосе «стороны не достигли никакого соглашения, что стало провалом для Зеленского, который пытался получить от своего американского коллеги заверений о поддержке Украины».

Ранее Трамп назвал Зеленского главным препятствием на пути к мирному соглашению между Россией и Украиной.

Политика
