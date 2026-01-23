Акварели кисти Гитлера продали с аукциона

Два акварельных рисунка, приписываемых Адольфу Гитлеру, продал британский аукционный дом Hutchinson Scott.

Картину, на которой изображен дом с дымящейся трубой, продали за 2,3 тысячи фунтов (около 234,4 тысячи рублей), вторую, с церковью, — за 2,6 тысячи фунтов (около 265 тысяч рублей), сообщает об итогах торгов Le Parisien.

Рисунки, предположительно, принадлежат кисти Гитлера и были созданы в 1909 и 1910 годах. В каталоге работы были описаны подчеркнуто нейтрально.

Фото: © DR/DA-LP

«Главный вопрос в том, готовы ли мы продвигать работы человека, ответственного за смерть миллионов людей… Я бы этого не сделал. Я бы не стал продавать подобные вещи», — прокомментировал итоги торгов аукционист Давид Эльберг, назвав подобное пиар-ходом.

Он усомнился в художественной ценности лотов, отметив, что подобная акварель без знаменитого имени могла бы стоить 20 евро (около 2 тысяч рублей), а высокую цену определяет именно интерес к автору.

Гитлер дважды пытался поступить в Венскую академию изобразительных искусств, но ему отказали. С 1909 по 1914 годы будущий нацистский лидер зарабатывал на жизнь рисованием открыток и акварелей.