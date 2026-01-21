Опубликовано видео спасения женщины из‑под завалов ТЦ в Новосибирске

ГУ МЧС по Новосибирской области опубликовало видео спасения женщины и работа пожарно-спасательных подразделений на месте обрушения крыши торгового центра в Новосибирске.

Кровля рухнула в торговом центре на улице Наумова в Первомайском районе Новосибирска.

Спасатели из-под завалов извлекли двух женщин. Их передали врачам, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ГУ МЧС по Новосибирской области.

Предварительно, под завалами может находится мужчина. Спасатели проводят минуты тишины, чтобы услышать человека, уточнили в ведомстве.

Всего на ликвидации последствий происшествия привлекаются 100 специалистов и 33 единицы техники. К месту следует тяжелая техника, в том числе подъемный кран для разбора завалов.