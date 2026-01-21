Крыша торгового центра рухнула в Новосибирске

Кровля обрушилась в торговом центре, расположенном в Первомайском районе Новосибирска, сообщила прокуратура Новосибирской области. Есть пострадавшие, уточнили в мэрии.

«Предварительно установлено, что в административном здании по адресу: Новосибирск, ул. Наумова, 26 произошло обрушение кровли. Обстоятельства устанавливаются, уточняется информация о пострадавших», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале прокуратуры Новосибирской области.

По данным мэрии Новосибирска, на данный момент известно о двух пострадавших. Им оказывается медицинская помощь. На месте работают экстренные службы.

«По уточненной информации, под рухнувшими конструкциями могут находиться несколько человек. Сотрудники МЧС России совместно со спасателями города осуществляют разбор завалов для поиска и спасения людей. В настоящее время спасатели вытащили женщину. Ее осматривают медики», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По информации спасателей, предварительно, под завалами может находится мужчина. Проводятся минуты тишины, чтобы услышать человека.

Всего на ликвидации последствий происшествия привлекаются 100 специалистов и 33 единицы техники. К месту следует тяжелая техника, в том числе подъемный кран для разбора завалов, сказали в МЧС.