Видео с набожным котом насмешило Сеть

Источник:
Sibnet.ru
Забавное видео с котом, на шее у которого вместо ошейника красуется нательный крест, сняла жительница подмосковной Балашихи.

Животное попало в объектив на прогулке. На опубликованных кадрах крупный кот сидит под пристройкой частного дома, при это на его шее виднеется крупный крест.

«Я аж сама испугалась! Спаси и сохрани. Да, кот?», — говорит женщина, опубликовавшая соответствующий ролик в соцсетях.

Комментаторы посчитали забавного кота из Балашихи с крестом «очень набожным» и дали ему кличку «котолик».

