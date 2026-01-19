НАВЕРХ
Стартует Всемирный экономический форум

Всемирный экономический форум
Всемирный экономический форум стартует в швейцарском Давосе 19 января. Мероприятие соберет около 3 тысяч участников из 130 стран мира и продлится пять дней, сообщается на сайте площадки.

Организаторы ожидают участие шести лидеров стран G7, включая президента США Дональда Трампа. Всего в саммите планируют участвовать 64 главы государств и правительств. Российская сторона приглашения от организации не получила.

Трамп привезет в Швейцарию крупнейшую делегацию, в нее войдут госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник, зять Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф.

Американский президент пообещал в деталях изложить на форуме новую жилищную политику США, благодаря которой каждый гражданин сможет стать домовладельцем. Для этого власти выкупят ипотечные облигации на 200 миллиардов долларов для снижения процентной ставки.

Европейские лидеры рассчитывают провести в Давосе переговоры с Трампом, чтобы добиться от него поддержки гарантий безопасности Киеву. На отдельные переговоры надеется президент Украины Владимир Зеленский, который также прилетит на форум.

