Почему в морозы автомобиль лучше заводить с ключа

Sibnet.ru
Автомобиль под снегом
Фото: © Sibnet.ru
Запуск двигателя с брелка в сильные морозы нередко заканчивается провалом — автомобиль не заводится после ночной стоянки. Разбираемся, почему в аномальную погоду машину лучше заводить вручную, с ключа.

Производители гарантируют пуск исправного двигателя при температуре не ниже 27 градусов Цельсия. Чем холоднее на улице, тем сложнее запустить мотор — емкость аккумулятора падает, густеет масло, топливовоздушная смесь плохо воспламеняется.

Почему заводить лучше вручную

Если заводить автомобиль с брелока, то сигнализация в каждой попытке будет крутить стартером коленвал 3-5 секунд. Этого времени может не хватить для воспламенения очень холодной топливовоздушной смеси.

Надежнее в сильный мороз заводить с ключа вручную, при необходимости крутя стартер 10-15 секунд. При ручном запуске водитель чувствует, когда двигатель начинает работать устойчиво и до этого момента помогает ему стартером.

Если автомобиль с первого раза не завелся, следует сделать паузу в 15-20 секунд и попробовать снова — обычно вторая попытка становится решающей. Если двигатель очень медленно прокручивается, но не «схватывается» — можно сделать еще один или два «подхода».

Стоит помнить, что даже при полностью заряженном аккумуляторе на сильном морозе у водителя максимум пять попыток завести двигатель. Скорее всего, на шестую попытку энергии уже не хватит.

Чтобы не залить свечи при неудачных попытках, при запуске с четвертого-пятого раза лучше однократно выжать до упора педаль газа, активировав режим продувки, в котором впрыск топлива не происходит. 

