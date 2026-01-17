НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Запад потребовал от России вернуть царские долги

Источник:
РБК
158 1
Суд в США
Фото: karen_neoh / CC BY 2.0

Инвестиционный фонд Noble Capital подал иск на 225 миллиардов долларов по царским долгам России в федеральный суд США. Гасить задолженность предполагается за счет заблокированных российских активов.

Фонд является владельцем облигаций на предъявителя с исходным номиналом 25 миллионов долларов, процентной ставкой 5,5% годовых и пятилетним сроком погашения, которые были выпущены Российской империей в 1916 году, пишет РБК.

Россия отрицает ответственность за царские облигации 1916 года, уточнил в комментарии изданию Сергей Соколов, партнер бюро Marks&Sokolov, которое представляет интересы ответчиков в американском суде.

«Этот долг был аннулирован советским правительством в 1918 году. Ни СССР, ни Российская Федерация никогда не признавали свою ответственность за них в соответствии с установленным международным правом», — сказал Соколов.

Российская сторона требует от Noble Capital отозвать иск до 30 января. В противном случае сторона ответчика планирует подать ходатайство об оставлении иска без рассмотрения на основании закона США об иммунитете иностранных государств.

Еще по теме
Минфин начнет большую распродажу валюты и золота
Объемы кредитования в России упали на четверть
Платежные операции стали облагаться НДС
Цена на серебро впервые в истории превысила $91 за унцию
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Межзвездный объект 3I/ATLAS взял курс на спутник Юпитера
Найден самый простой способ повысить эффективность мозга
Минфин начнет большую распродажу валюты и золота
Правильный автопрогрев: как в морозы не убить двигатель
Обсуждение (1)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые котики в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

карат11

Выжить на эти копейки нереально. Если учесть реальное повышение цен на всё, и на жкх в особенности.

mosquito__2010

чё думали в сказку попали нато вилы

7fond

Парализованная была вроде, сейчас стоит на ногах.

cre

А смысл?Норвежский Нобелевский институт напомнил, что официально предоставить или передать премию кому-либо...