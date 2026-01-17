Запад потребовал от России вернуть царские долги

Инвестиционный фонд Noble Capital подал иск на 225 миллиардов долларов по царским долгам России в федеральный суд США. Гасить задолженность предполагается за счет заблокированных российских активов.

Фонд является владельцем облигаций на предъявителя с исходным номиналом 25 миллионов долларов, процентной ставкой 5,5% годовых и пятилетним сроком погашения, которые были выпущены Российской империей в 1916 году, пишет РБК.

Россия отрицает ответственность за царские облигации 1916 года, уточнил в комментарии изданию Сергей Соколов, партнер бюро Marks&Sokolov, которое представляет интересы ответчиков в американском суде.

«Этот долг был аннулирован советским правительством в 1918 году. Ни СССР, ни Российская Федерация никогда не признавали свою ответственность за них в соответствии с установленным международным правом», — сказал Соколов.

Российская сторона требует от Noble Capital отозвать иск до 30 января. В противном случае сторона ответчика планирует подать ходатайство об оставлении иска без рассмотрения на основании закона США об иммунитете иностранных государств.