Российский истребитель Су-35С установил рекорд по количеству уничтоженных целей на «воздушном театре военных действий». Украинским ВВС «посчастливилось» испытать на себе мощь этого самолета, считают эксперты журнала Military Watch Magazine.

Один из украинских летчиков, летающих на истребителе F-16, назвал С-35С главным фактором, препятствующим действиям украинской авиации. Самолеты ВВС Украины вынуждены летать на предельно малых высотах, чтобы избежать встречи с гораздо более совершенной российской машиной, приводит MWM рассказ летчика.

Источники в ВВС Украины неоднократно предупреждали, что украинские истребители F-16 и Mirage 2000, поставленные западными странами, совершенно не соответствуют возможностям Су-35С.

Концерн «Ростех» сообщил, что Су-35С уничтожил больше целей в воздушном бою, чем любой другой тип истребителя в составе ВКС России. Этот самолет снискал высокую оценку пилотов благодаря высокоинтеллектуальной электронике, включая передовую систему радиоэлектронного противодействия и обороны.