Когда в Сибири закончатся аномальные морозы

Sibnet.ru
Термометр на морозе
Фото: © Sibnet.ru

Крещенские морозы, захватившие Сибирь почти на неделю, начнут отступать со вторника, 20 января, следует из данных Западно-Сибирского УГМС.

Аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха -35 °С, а местами -40 °С и ниже сохранится в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай до вторника, 20 января.

Сильные холода вызваны малоподвижным арктическим антициклоном. Температура воздуха в Сибири ниже многолетних показателей на 7-12, а местами на 13-18 градусов. Аномалией считается похолодание до -35 °C и ниже, которое сохраняется более пяти дней подряд.

Уже вечером в понедельник, 19 января, морозы начнут отступать. После 20 января начнется потепление: максимум до -25°С ночью, -15-20°С днем.

Как выглядит лапша в минус 60 

