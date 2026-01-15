Самое популярное слово в русском языке запретили в сочинениях ЕГЭ

Слова «ок» и «окей» недопустимо использовать в сочинениях ЕГЭ, сообщила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена профессор Наталия Козловская.

«Оба слова используются в диалоге, а сочинение ЕГЭ — монолог, в котором никаким "океям" и "окам" не место. Трудно даже представить себе сочинение с этими словами», — цитирует Козловскую ТАСС.

Эксперт добавила, что в Большом толковом словаре русского языка под редакцией С. А. Кузнецова омонимы «окей» — частица, выражающая согласие, и «окей» в функции сказуемого даны без помет. Слова «ок» в словаре нет, подчеркнула она. Также в Толковом словаре государственного русского языка, который размещен на сайте СПбГУ, нет этих слов.

Профессор посоветовала использовать русские аналоги: «да» и «хорошо».

Слово «ок», заимствованное из английского языка, занимает лидирующие позиции в устной и письменной речи разговорно-бытового стиля, сообщала пресс-служба Института Русистики. «Ок»постепенно вытесняет другие формы согласия и подтверждения.