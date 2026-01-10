Какое слово в русском языке является самым популярным

Самым популярным в русском языке является слово «ок», сообщила пресс-служба Института Русистики.

Заимствованное из английского языка сокращение занимает лидирующие позиции в устной и письменной речи разговорно-бытового стиля, передает РИА Новости. Слово активно используется в диалогах и постепенно вытесняет другие формы согласия и подтверждения.

Его популярность связана с тем, что слово отличается краткостью, однозначностью и высокой информативностью. В современном русском языке прослеживается устойчивая тенденция к лаконичности, что делает подобные короткие выражения особенно востребованными.

Слово «ок» впервые было использовано в 1839 году журналистами газеты Boston Morning Post. Изначально оно означало ошибочное сокращение от «oll korrect» (all correct). После этого оно быстро стало популярным.