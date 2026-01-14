НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Платежные операции стали облагаться НДС

Источник:
Sibnet.ru
375 2
Карта Мир
Фото: © Sibnet.ru

Определен перечень платежных операций, которые облагаются и не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС), изменения вступили в силу с 1 января 2026 года, говорится в письме Минфина, адресованному Центробанку России.

Так, теперь под налогообложение подпадают операции и услуги, связанные с обслуживанием банковских карт, а также услуги по сбору, обработке и предоставлению информации по операциям с банковскими картами.

Таким образом, за выпуск банковских карт и эквайринг НДС теперь взимается. При этом не подлежат налогообложению операции по переводу средств по счетам, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП).

Эксперты ожидают, что нововведение приведет к росту эквайринговых комиссий для бизнеса. Для частично компенсации нагрузки Национальная система платежных карт с 1 января снизила тарифы на услуги платежной системы «Мир» на размер НДС.

Еще по теме
Цена на серебро впервые в истории превысила $91 за унцию
Прожиточный минимум пенсионера оценили в 16,3 тыс. рублей
Международные резервы России установили рекорд
Дерипаска предрек банкротство тысяч российских компаний
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Европа пригрозила России ответом за удар «Орешником»
План Трампа лишит Россию статуса самой большой страны мира
Китай представил проект космического авианосца
Мэр Львова назвал «ужасными» последствия удара «Орешником»
Обсуждение (2)
Картина дня
Уиткофф и Кушнер покажут Путину новую версию мирного плана
Лавров обвинил Макрона в работе на публику
Объявлены первые подозреваемые в гибели младенцев в Новокузнецке
Межзвездный объект 3I/ATLAS взял курс на спутник Юпитера
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Самое обсуждаемое
37
Медведев сравнил удар «Орешника» с уколом галоперидола
35
Дерипаска предрек банкротство тысяч российских компаний
34
Трамп поддержал законопроект об ужесточении санкций против России
22
Началась подготовка к тотальной эвакуации Киева
19
Мелони заявила, что пришло время говорить с Россией