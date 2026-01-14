Платежные операции стали облагаться НДС

Определен перечень платежных операций, которые облагаются и не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС), изменения вступили в силу с 1 января 2026 года, говорится в письме Минфина, адресованному Центробанку России.

Так, теперь под налогообложение подпадают операции и услуги, связанные с обслуживанием банковских карт, а также услуги по сбору, обработке и предоставлению информации по операциям с банковскими картами.

Таким образом, за выпуск банковских карт и эквайринг НДС теперь взимается. При этом не подлежат налогообложению операции по переводу средств по счетам, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП).

Эксперты ожидают, что нововведение приведет к росту эквайринговых комиссий для бизнеса. Для частично компенсации нагрузки Национальная система платежных карт с 1 января снизила тарифы на услуги платежной системы «Мир» на размер НДС.