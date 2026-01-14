Мизулина присоединилась к критике министра после трагедии с младенцами

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась тем, как министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов отреагировал на смерть девяти младенцев в роддоме Новокузнецка.

Девять младенцев скончались на новогодних каникулах в роддоме №1 Новокузнецка. Сначала официальные лица молчали. Когда главу минздрава спросили об этом в соцсетях, он заявил, что «имеет место быть», «ситуация произошла». Эти слова вызвали бурную реакцию в соцсетях.

«Так бездушно министр здравоохранения Кузбасса комментирует ситуацию с гибелью новорожденных детей в роддоме Новокузнецка. Ни капли сострадания, слов поддержки семьям, которые только что потеряли малышей», — написала Мизулина в телеграм-канале.

Глава ЛБИ задалась вопросом, как молодежь пойдет на рождение ребенка, когда видит «совершенно невыносимое отношение к людям» и «каменный век» в медицине в достаточно крупном городе.