Тестирование противогололедного асфальта начали в России

Источник:
«Абзац»
Гололед
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Тестирование противогололедного асфальта стартовало на российских трассах, эффект может продлиться до шести лет, сообщила директор Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта Юлия Антонова.

«Противообледенительная добавка вносится непосредственно в асфальтобетонную смесь и придает ей противогололедные свойства за счет создания на поверхности гидрофобного слоя. Он снижает адгезию снежно-ледяных отложений к покрытию и предотвращает их образование», — сказала Антонова изданию «Абзац».

Эксперимент сейчас проводится только в Москве на участках, где чаще всего образовывается гололед. К ним относятся дороги в горной местности, у водоемов и ТЭЦ, а также на мостах, путепроводах и эстакадах.

На данном этапе необходимо установить, насколько долго могут сохраняться противогололедные свойства такого покрытия и как на его долговечность влияет добавленный в него компонент. По словам Антоновой, антигололедный эффект обеспечивается на пяти-шести лет.

Созданием такой технологии занимаются в Европе, США и Китае.

Экономика #Транспорт и дороги #Техника
