Экс-ведущую «Орла и Решки» не пустили в США из-за БДСМ-костюма

Бывшую ведущую «Орла и Решки» Василису Хвостову не пустили в США и отправили в иммиграционную тюрьму, об этом девушка рассказала в соцсетях.

Хвостова в Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена) поделилась, что ее задержали на паспортном контроле в аэропорту Нью-Йорка, проверяющих напрягло большое количество штампов в ее паспорте, которые в том числе были поставлены во времена, когда она вела «Орел и Решку».

Девушку пригласили на досмотр багажа, в котором обнаружили тетрадь с надписью HORNY BIBLE («пошлая Библия») и БДСМ-костюм. По словам Хвостовой, это был ее реквизит для юмористического ролика.

Далее путешественница оказалась в комнате до допроса, где ее попросили показать телефон. Сотруднику, по утверждению Хвостовой, не понравилось описание профиля — «семь лет секси путешествий». Офицер подумал, что девушка «рекламирует свои услуги».

«На меня нацепили наручники. <…> В конце допроса он говорит: «Вы нежелательны для США, и мы вам аннулируем визу. Пройдемте с нами, вы будете находиться <…> в тюрьме для иммигрантов»», — завершила рассказ экс-ведущая «Орла и Решки», добавив, что в тюрьме провела сутки.

Хвостова — российская телеведущая, работавшая на телеканале «Пятница». Вела программы «Жизнь: забесплатно» и «Орел и Решка». В 2022 году уехала из России.