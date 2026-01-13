НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Экс-ведущую «Орла и Решки» не пустили в США из-за БДСМ-костюма

Источник:
Sibnet.ru
422 1
Экс-ведущая «Орла и Решки» Василиса Хвостова
Фото: © @wild_lisa_kisa

Бывшую ведущую «Орла и Решки» Василису Хвостову не пустили в США и отправили в иммиграционную тюрьму, об этом девушка рассказала в соцсетях.

Хвостова в Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена) поделилась, что ее задержали на паспортном контроле в аэропорту Нью-Йорка, проверяющих напрягло большое количество штампов в ее паспорте, которые в том числе были поставлены во времена, когда она вела «Орел и Решку».

Девушку пригласили на досмотр багажа, в котором обнаружили тетрадь с надписью HORNY BIBLE («пошлая Библия») и БДСМ-костюм. По словам Хвостовой, это был ее реквизит для юмористического ролика.

Далее путешественница оказалась в комнате до допроса, где ее попросили показать телефон. Сотруднику, по утверждению Хвостовой, не понравилось описание профиля — «семь лет секси путешествий». Офицер подумал, что девушка «рекламирует свои услуги».

«На меня нацепили наручники. <…> В конце допроса он говорит: «Вы нежелательны для США, и мы вам аннулируем визу. Пройдемте с нами, вы будете находиться <…> в тюрьме для иммигрантов»», — завершила рассказ экс-ведущая «Орла и Решки», добавив, что в тюрьме провела сутки.

Хвостова — российская телеведущая, работавшая на телеканале «Пятница». Вела программы «Жизнь: забесплатно» и «Орел и Решка». В 2022 году уехала из России.

Еще по теме
Приставы открыли дело по выселению Долиной из квартиры
Микки Рурка пригрозили выселить из собственного дома
Певица Сати Казанова стала монашкой
Внук Пугачевой сгенерировал себе девушку
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Долина съехала из квартиры в Хамовниках и покинула Россию
Европа пригрозила России ответом за удар «Орешником»
Победители «Новогоднего миллиарда» остались неизвестными
План Трампа лишит Россию статуса самой большой страны мира
Обсуждение (1)
О самом главном
Как устроить цифровой детокс на новогодних праздниках
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Почему хороший работник не годится в руководители
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Самое обсуждаемое
42
Украинским танкистам перед атакой заварили люки
34
Трамп поддержал законопроект об ужесточении санкций против России
31
Медведев сравнил удар «Орешника» с уколом галоперидола
31
Дерипаска предрек банкротство тысяч российских компаний
22
Началась подготовка к тотальной эвакуации Киева