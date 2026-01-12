Мизулина предложила обнародовать «пруфы» про иноагентов

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила Минюсту России обнародовать доказательства деятельности иноагентов.

«Молодежь хочет видеть фактуру, "пруфы", как они говорят… Встретился с представителями какого-то посольства? Покажите видео. Получил деньги? Покажите выписку с банковского счета или как он обменивал иностранную валюту где-то в обменнике. Ведь, скорее всего, вся эта информация у государства есть, потому что решение то или иное принимается на основании фактов», — сказала Мизулина в интервью ТАСС.

Глава ЛБИ отметила, что для этого придется изменить несколько законов, но люди получат понимание ситуации. По ее мнению, все это поможет гражданам осознать, что человек действительно работает против России в интересах другой страны.

Закон об иноагентах приняли в России в 2012 году. Сначала «иноагентский» статус присваивали НКО, которые, по данным властей, получали финансирование из-за рубежа и вели политическую деятельность. Затем к ним добавили СМИ и физических лиц. Сейчас в реестре больше 1000 организаций и людей.