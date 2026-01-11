Известный бар в Шерегеше остановил работу после ряда отравлений

Популярный бар Grelka в Шерегеше приостановил работу из-за отравлений туристов, сообщила пресс-служба заведения.

«Принято решение приостановить работу бара минимум на семь дней, чтобы провести профилактические мероприятия и дополнительные проверки», — говорится в сообщении от 10 января.

Роспотребнадзор Кузбасса сообщает о двух случаях кишечной инфекции у туристов. У отравившихся выявлен норовирус 2 генотипа. Тот же возбудитель выявлен у четырех работников бара. Они отстранены от работы.

При этом в соцсетях сообщают о «десятках» жалоб на здоровье после посещения Grelk’и.