Военная операция на Украине
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия полностью обесточила два украинских региона

Фото: Dan Nguyen / CC BY 2.0

Два региона Украины полностью обесточены после взрывов, сообщило Министерство энергетики Украины в своем телеграм-канале. Без света — Днепропетровская и Запорожская области.

«Почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области. Критическая инфраструктура функционирует от резервного питания», — говорится в сообщении украинского ведомства.

Из-за отсутствия напряжения в сети было приостановлено движение нескольких пригородных поездов, следовавших через Днепропетровскую область. Относительно восстановления энергоснабжения нет никаких прогнозов.

Жителей региона призвали запастись водой, так как после ударов также прекратилось водоснабжение. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

