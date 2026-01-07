НАВЕРХ
Путин встретил Рождество вместе с военными

Sibnet.ru
Путин принял участие в рождественском богослужении
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин принял участие в рождественском богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье вместе с военнослужащими, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства пришел в храм в костюме без галстука, следует из опубликованных фотографий. Рядом с ним на церковной службе были военнослужащие в парадной форме с наградами, их супруги и дети.

«Поздравляю вас с Рождеством Христовым. Хочу поздравить вас и с наступившим новым годом. Хочу пожелать, чтобы удача и ангел-хранитель всегда были рядом с вами», — обратился президент к собравшимся.

В прошлом году Путин встретил Рождество в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве, после чего приехал в храм Христа Спасителя. В 2024 году он отметил праздник в церкви Спаса Нерукотворного Образа в Усове.

#Религия
