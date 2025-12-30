Вареные овощи — важная часть двух главных новогодних салатов: оливье и селедки под шубой. Время приготовления овощей зависит от способа и их возраста. Так, например, свекла сварится в на плите за два часа, а в микроволновке — за 10 минут.

Для оливье нужны вареные картофель и морковь, в селедке под шубой добавляется свекла. Картофель, морковь и свеклу можно варить на плите, в мультиварке, микроволновке или приготовить в духовке.

Овощи лучше варить вместе с кожурой: так они сохраняют сочность, не развалятся, их будет удобнее нарезать или натереть. Предварительно их нужно тщательно помыть.

Если варить овощи в кастрюле сразу в горячей воде, то они приготовятся быстрее, но неравномерно. Лучше залить их холодной водой и довести до кипения. Воды должно быть достаточно, она должна покрывать овощи на 7-10 сантиметров, иначе жидкость выкипит, а овощи пригорят.

Свеклу в микроволновке готовят в пакете. В него нужно добавить 100 миллилитров воды, затем завязать и сделать несколько проколов зубочисткой. Картошку и морковь размещают в стеклянной посуде и наливают 80-10 миллилитров воды, закрывают крышкой.

В мультиварке овощи варят на режимах «Варка овощей» или «Первые блюда». Корнеплоды надо залить холодной водой, чтобы она полностью их накрыла.

Еще один способ — приготовить овощи в духовке. При таком варианте они сохраняют естественный вкус и цвет, плюс появляется особенный аромат.

Картофель, морковь и свеклу можно запечь, плотно обернув в фольгу, или использовать стеклянную или керамическую форму с крышкой. При втором способе через 15 минут в посуду надо добавить немного воды. Время приготовления от 40 минут до 1,5 часа при температуре 200 градусов Цельсия.

Готовность определяется просто: овощи должны легко прокалываться деревянной шпажкой, ножом или обычной вилкой.

Измельчают овощи уже в остывшем виде. Если перемешать теплые ингредиенты, это плохо повлияет на вкус.