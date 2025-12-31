Депутат рассказал об изменениях правил возврата товаров

Кассовые чеки, а затем и правила возврата товаров изменятся в 2026 году, рассказал в комментарии член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

С 1 января часть продавцов, которые торгуют на рынках, ярмарках и выставках и раньше работали с кассой в упрощенном режиме, перейдет на общий формат. В итоге покупателям станет проще менять товары, отметил Говырин в интервью «Российской газете».

Депутат напомнил, что возврат после покупки оформляется отдельным кассовым чеком возврата, где повторяются позиции из исходной продажи, а деньги возвращают тем способом, которым их получили. Поэтому, согласно его объяснению, важна любая фиксация оплаты и самой покупки: бумажный чек, электронный чек, выписка по карте, переписка с продавцом.

С 1 февраля должны заработать принятые Госдумой поправки к закону РФ «О защите прав потребителей», которые понижают размер возможных взысканий с продавца в суде и делают процесс более зависимым от деталей. «Штраф в 50% от присужденной суммы суд сможет не взыскивать, если продавец докажет, что задержка возникла изза действий покупателя», — пояснил Говырин.

По его словам, неустойку за просрочку требований ограничивают суммой, уплаченной за товар, вдобавок суд получит прямое право снижать выплаты с учетом соразмерности. При этом для технически сложных товаров меняется расчет цены аналога при возврате: в оценку закладывают износ и год выпуска, поэтому возрастет роль экспертиз и актов осмотра.