НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Депутат рассказал об изменениях правил возврата товаров

Источник:
«Российская газета»
204 0
Заседание Госдумы РФ
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Кассовые чеки, а затем и правила возврата товаров изменятся в 2026 году, рассказал в комментарии член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

С 1 января часть продавцов, которые торгуют на рынках, ярмарках и выставках и раньше работали с кассой в упрощенном режиме, перейдет на общий формат. В итоге покупателям станет проще менять товары, отметил Говырин в интервью «Российской газете».

Депутат напомнил, что возврат после покупки оформляется отдельным кассовым чеком возврата, где повторяются позиции из исходной продажи, а деньги возвращают тем способом, которым их получили. Поэтому, согласно его объяснению, важна любая фиксация оплаты и самой покупки: бумажный чек, электронный чек, выписка по карте, переписка с продавцом.

С 1 февраля должны заработать принятые Госдумой поправки к закону РФ «О защите прав потребителей», которые понижают размер возможных взысканий с продавца в суде и делают процесс более зависимым от деталей. «Штраф в 50% от присужденной суммы суд сможет не взыскивать, если продавец докажет, что задержка возникла изза действий покупателя», — пояснил Говырин.

По его словам, неустойку за просрочку требований ограничивают суммой, уплаченной за товар, вдобавок суд получит прямое право снижать выплаты с учетом соразмерности. При этом для технически сложных товаров меняется расчет цены аналога при возврате: в оценку закладывают износ и год выпуска, поэтому возрастет роль экспертиз и актов осмотра.

Еще по теме
Опасные канцерогены нашли в китайских шинах
Продажи масок с Долиной взлетели
Wildberries запустил платформу экспресс-доставки
Водке повысили минимальную цену
смотреть все
Экономика #Торговля #Законы
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Раскрыт реальный размер объекта 3I/ATLAS
Путин заявил о падении интереса России к выводу ВСУ из Донбасса
МТС вернет абонентам переплаченные из-за повышения тарифов деньги
Танк Abrams на Украине облепили советской защитой «Контакт-1»
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам любви
Атаковавший резиденцию Путина дрон показали на видео
Трамп назвал Россию непобедимой
Герасимов сообщил об уверенном продвижении российских войск
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

se 34

Чтоб не быть мясом для.... надо не по загородным вилам и саунам шататься с незнакомыми мужиками, а выйти...

funkit

Она по-любому там на чьей-то кожаной флейте играла не раз😁

hope1986

А как она там оказалась, адресом что ли ошиблась?

korvinsS

Заказали новогодний фейерверк в России думаю он будет очень красочный Зеля наверное уже свалил с окрайны...