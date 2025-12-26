НАВЕРХ
Домострой
все Право Квадраты ЖКХ Быт Кухня Стройка Ремонт Дизайн Дача

Форма, вес и кожура: как выбрать самые сладкие мандарины

Источник:
Sibnet.ru
148 0
Мандарины
Фото: © Sibnet.ru
Новогодний стол в России невозможно представить без мандаринов — это один из главных символов праздника. На мировом рынке около 70 сортов мандаринов, все они отличаются размером, вкусом, наличием или отсутствием косточек. Как выбрать самые сладкие?

В Россию завозят мандарины из Китая, Турции, Туниса, Марокко, Абхазии. Первыми на прилавках появляются турецкие и китайские — они доступны уже с сентября. В ноябре привозят абхазские, а ближе к Новому году — из Марокко.

Внешние отличия

Как правило, сладкие мандарины имеют насыщенный оранжевый цвет, тонкую кожуру и наиболее выраженный аромат. 

Сладкие мандарины также часто бывают немного приплюснутой формы. Имеет значение вес — чем тяжелее плод относительно своего размера, тем он сочнее.

Какие сорта самые сладкие

Муркотт. Это гибрид классического китайского мандарина и танжерина. Считается, что этот сорт самый сладкий. В продаже он с ноября по февраль, обычно их привозят в Россию из Марокко. Это мелкие сплюснутые плоды с большим количеством косточек и тонкой кожурой.

Клементины. По сладости они идут на втором месте после сорта Муркотт. Это гибриды мандаринов и апельсинов. Завозятся из Марокко и Алжира. Внешне напоминают маленькие апельсины — круглые, с ярко-оранжевой тонкой кожурой. Косточек очень мало или вообще нет.

Танжерины. Входят в топ-3 самых сладких сортов. Плоды у танжеринов чуть меньше среднего, кожура бугристая и легко отделяется от мякоти. Отличить их можно по чуть удлиненному «носику», как у лимона. Косточек немного. Привозят их обычно из Китая.

Остальные сорта мандаринов имеют выраженную кислинку. Например, таким вкусом обладает популярный абхазский мандарин. Внешне отличить этот сорт проще всего по цвету кожуры — она желтовато-светлая. А самыми кислыми считаются маленькие мандарины «беби» из Китая.

Даже если на вид определить сорт не удается, выбрать сладкие мандарины можно по простым внешним признакам — обычно они имеют насыщенный оранжевый или даже красноватый оттенок кожуры, средний размер и яркий цитрусовый запах. 

Еще по теме
Как по-научному резать лук без слез
По росту и задачам: как рассчитать высоту столешницы
Главные ошибки планирования кухни
Сухое или сладкое: чем отличаются вина
смотреть все
Домострой #Кухня #Еда #Новый год #Потребитель
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Банки стали запрашивать подтверждение родства при переводе
Генерал Сарваров погиб в результате взрыва в Москве. ВИДЕО
Вторая модель «Волги» сертифицирована в России
Объект 3I/ATLAS просканировали самым мощным радиотелескопом
Обсуждение (0)
О самом главном
Что подарить человеку, у которого все есть
Как кошки выбирают место для сна
Почему хороший работник не годится в руководители
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Подарки за 1 тысячу рублей: оригинальные идеи на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

карат11

Схватился поп за яйца когда Пасха прошла. Все давно тю-тю вместе с деньгами.

жизнилюб

это надо было сделать лет 10 назад

pepelmetal

Это как в одной головёнке уложились в одно 2 разные конституции 2х разных стран ?

Uynachalnica

Денатураты не в состоянии на что-либо оскорбляться, ровно, как и их оскорбления действуют на других,...