Форма, вес и кожура: как выбрать самые сладкие мандарины

Новогодний стол в России невозможно представить без мандаринов — это один из главных символов праздника. На мировом рынке около 70 сортов мандаринов, все они отличаются размером, вкусом, наличием или отсутствием косточек. Как выбрать самые сладкие?

В Россию завозят мандарины из Китая, Турции, Туниса, Марокко, Абхазии. Первыми на прилавках появляются турецкие и китайские — они доступны уже с сентября. В ноябре привозят абхазские, а ближе к Новому году — из Марокко.

Внешние отличия

Как правило, сладкие мандарины имеют насыщенный оранжевый цвет, тонкую кожуру и наиболее выраженный аромат.

Сладкие мандарины также часто бывают немного приплюснутой формы. Имеет значение вес — чем тяжелее плод относительно своего размера, тем он сочнее.

Какие сорта самые сладкие

Муркотт. Это гибрид классического китайского мандарина и танжерина. Считается, что этот сорт самый сладкий. В продаже он с ноября по февраль, обычно их привозят в Россию из Марокко. Это мелкие сплюснутые плоды с большим количеством косточек и тонкой кожурой.

Клементины. По сладости они идут на втором месте после сорта Муркотт. Это гибриды мандаринов и апельсинов. Завозятся из Марокко и Алжира. Внешне напоминают маленькие апельсины — круглые, с ярко-оранжевой тонкой кожурой. Косточек очень мало или вообще нет.

Танжерины. Входят в топ-3 самых сладких сортов. Плоды у танжеринов чуть меньше среднего, кожура бугристая и легко отделяется от мякоти. Отличить их можно по чуть удлиненному «носику», как у лимона. Косточек немного. Привозят их обычно из Китая.

Остальные сорта мандаринов имеют выраженную кислинку. Например, таким вкусом обладает популярный абхазский мандарин. Внешне отличить этот сорт проще всего по цвету кожуры — она желтовато-светлая. А самыми кислыми считаются маленькие мандарины «беби» из Китая.

Даже если на вид определить сорт не удается, выбрать сладкие мандарины можно по простым внешним признакам — обычно они имеют насыщенный оранжевый или даже красноватый оттенок кожуры, средний размер и яркий цитрусовый запах.