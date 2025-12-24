Путин подвел с правительством итоги года

Президент России Владимир Путин на заседании правительства положительно оценил работу министров в уходящем году, попросив их продолжать работу по поддержке многодетных семей.

«Мы исполняем все социальные обязательства, в том числе решения по поддержке семей с детьми, состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность и при этом задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых национальных проектов», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Он отметил, что работа правительства направлена на улучшение качества жизни, при этом Россия идет вперед и развивается, несмотря на все вызовы. Так, безработица находится на историческом минимуме, а инфляция в стране снижается. По данным Банка России, годовая инфляция, по оценке Банка России на 15 декабря, составила 5,8%.

Также президент сообщил, что обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным вопрос поддержки семей на фоне проблемы начисления пособий из-за формального роста доходов. Он попросил правительство найти гибкое и правильное решение, чтобы поддержать многодетные семьи.