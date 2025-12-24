НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин подвел с правительством итоги года

Источник:
Sibnet.ru
387 4
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на заседании правительства положительно оценил работу министров в уходящем году, попросив их продолжать работу по поддержке многодетных семей.

«Мы исполняем все социальные обязательства, в том числе решения по поддержке семей с детьми, состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность и при этом задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых национальных проектов», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Он отметил, что работа правительства направлена на улучшение качества жизни, при этом Россия идет вперед и развивается, несмотря на все вызовы. Так, безработица находится на историческом минимуме, а инфляция в стране снижается. По данным Банка России, годовая инфляция, по оценке Банка России на 15 декабря, составила 5,8%.

Также президент сообщил, что обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным вопрос поддержки семей на фоне проблемы начисления пособий из-за формального роста доходов. Он попросил правительство найти гибкое и правильное решение, чтобы поддержать многодетные семьи.

Еще по теме
Финляндия обвинила Россию в массовой гибели северных оленей
Появился официальный перевод «европейских подсвинков» на английский
Спецпредставитель Путина прилетел в Майами на переговоры
Разведка США раскрыла «большой план Путина»
смотреть все
Политика #Россия #Деньги
Читайте также
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое популярное
Украина согласилась на прямые переговоры с Россией
Объект 3I/ATLAS послал на Землю странный сигнал
Банки стали запрашивать подтверждение родства при переводе
«Мегафон» обнулит стоимость мобильного интернета
Обсуждение (4)
О самом главном
Выбираем подарок для человека, у которого «есть все»
Как кошки выбирают место для сна
Почему хороший работник не годится в руководители
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Подарки за 1 тысячу рублей: оригинальные идеи на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
38
Путин назвал ответ на блокаду Калининграда
15
Президент объяснил смысл повышения налогов
14
Россияне пожаловались на тотальный сбой WhatsApp
13
Путин признался, что влюблен
13
Редактор Welt посоветовал Европе признать победу России