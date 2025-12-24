НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Средний размер пенсии за два года вырос на 20%

Источник:
ТАСС
208 1
Деньги
Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Средний размер пенсий в России за два года вырос на 20% и, по последним данным, составляет 23,534 тысячи рубля, следует из данных Социального фонда РФ.

Согласно сведениям о среднем размере назначенного пенсионного обеспечения, средний размер пенсии составляет 23,534 тысячи рубля. Для работающих пенсионеров эта сумма равна 21,399 тысячи рублям, а для неработающих пенсионеров — ровно 24 тысячи рублей, приводит ТАСС данные Соцфонда.

По сравнению с 2023 годом (19,625 тысячи рублей), наблюдается положительная динамика — рост составил примерно 20%, следует из данных Социального фонда.

Сегодня в стране насчитывается более 40,6 миллиона пенсионеров, состоящих на учете в системе Соцфонда.

Еще по теме
Золото рекордно подскочило в цене
Цены на лечение зубов в 2026 году резко взлетят
Россия отправила деньги пенсионерам из Прибалтики
Банки стали запрашивать подтверждение родства при переводе
смотреть все
Экономика #Деньги #Общество
Читайте также
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое популярное
Украина согласилась на прямые переговоры с Россией
Объект 3I/ATLAS послал на Землю странный сигнал
Банки стали запрашивать подтверждение родства при переводе
Steam запустил грандиозную зимнюю распродажу игр
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин и Алиев договорились об укреплении отношений
Спутниковый интернет появится в поездах дальнего следования
Двое полицейских в Москве погибли в результате взрыва
Объект 3I/ATLAS просканировали самым мощным радиотелескопом
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
38
Путин назвал ответ на блокаду Калининграда
15
Президент объяснил смысл повышения налогов
13
Путин признался, что влюблен
13
Редактор Welt посоветовал Европе признать победу России
13
Провинция Альберта приняла петицию об отделении от Канады