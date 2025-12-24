Средний размер пенсии за два года вырос на 20%

Средний размер пенсий в России за два года вырос на 20% и, по последним данным, составляет 23,534 тысячи рубля, следует из данных Социального фонда РФ.

Согласно сведениям о среднем размере назначенного пенсионного обеспечения, средний размер пенсии составляет 23,534 тысячи рубля. Для работающих пенсионеров эта сумма равна 21,399 тысячи рублям, а для неработающих пенсионеров — ровно 24 тысячи рублей, приводит ТАСС данные Соцфонда.

По сравнению с 2023 годом (19,625 тысячи рублей), наблюдается положительная динамика — рост составил примерно 20%, следует из данных Социального фонда.

Сегодня в стране насчитывается более 40,6 миллиона пенсионеров, состоящих на учете в системе Соцфонда.