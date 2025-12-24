Захарова съязвила о регистрации Собчак в Max

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала регистрацию журналистки Ксении Собчак в мессенджере Max.

«А, ну все, последний бастион пал», — написала Захарова в телеграм-канале. В посте она опубликовала скриншот с уведомлением о подключении Собчак к платформе.

Собчак в начале ноября сообщила, что теперь тоже в Max. Она пообещала разыграть новый iPhone среди подписчиков канала.

Max позиционируется как «национальный мессенджер», где помимо обмена сообщениями и голосовой связи можно получать электронные государственные услуги, удостоверять личность, использовать усиленную электронную подпись и цифровой ID, а также совершать платежи. По данным Max, в нем зарегистрировано уже 75 миллионов пользователей.