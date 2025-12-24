НАВЕРХ
Захарова съязвила о регистрации Собчак в Max

Источник:
Sibnet.ru
497 7
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Фото: © телеграм-канал Марии Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала регистрацию журналистки Ксении Собчак в мессенджере Max.

«А, ну все, последний бастион пал», — написала Захарова в телеграм-канале. В посте она опубликовала скриншот с уведомлением о подключении Собчак к платформе.

Собчак в начале ноября сообщила, что теперь тоже в Max. Она пообещала разыграть новый iPhone среди подписчиков канала.

Max позиционируется как «национальный мессенджер», где помимо обмена сообщениями и голосовой связи можно получать электронные государственные услуги, удостоверять личность, использовать усиленную электронную подпись и цифровой ID, а также совершать платежи. По данным Max, в нем зарегистрировано уже 75 миллионов пользователей.

Культгид #Шоу-бизнес #Общество
Обсуждение (7)
Обсуждение (7)

7fond

Курс иностранной валюты не вырос на 50-100%, переводы за рубеж стали дешевле (1,5% в ПСБ). При росте...

nicollaich

При желании перевести большую сумму денег операция блокируется, позже с клиентом связывается сотрудник...

Uynachalnica

А зачем мы пошли защищать русских на Донбасс, если они у себя никому не нужны? Завезем корейцев, индийцев,...

gena415

завезли бы судей , китайских и ихние законы о коррупции