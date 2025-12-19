НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Военкор пожаловался Путину на нехватку тяжелых дронов

Источник:
Sibnet.ru
Армия России (беспилотник)
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Военный корреспондент Амир Юсупов на прямой линии с президентом Владимиром Путиным рассказал, что российским войскам не хватает крупных беспилотников, которые используются для доставки провизии и боеприпасов.

Российский лидер признал, что по тяжелым дронам армия РФ пока отстает от ВСУ, однако глава Минобороны Андрей Белоусов лично занимается вопросами БПЛА, подчеркнул он. Путин отметил, что ситуация в этой сфере кардинально меняется.

«Известно, что тяжелых беспилотников пока не хватает. Над этим работают Минобороны и Минпромторг. Эта задача тоже будет решена», — сказал он.

Президент также отметил, что государство будет поддерживать «кулибиных», разрабатывающих беспилотники для фронта.

Политика #Россия #Оружие
