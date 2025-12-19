НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Документалка о Мелании Трамп выйдет в январе 2026 года

Источник:
Sibnet.ru
253 0
Первая леди США Мелания Трамп
Фото: The White House

Документальный фильм о Мелании Трамп «Мелания» выйдет в широкий прокат 30 января 2026 года, анонсировала первая леди США.

«История начинает развиваться в течение 20 дней моей жизни, предшествующих инаугурации президента США», — говорится в анонсе на сайте Мелании Трамп.

Первая леди пообещала личный, непредвзятый взгляд на то, как справляется с семейными обязанностями, бизнесом и благотворительностью на «своем замечательном пути к тому, чтобы стать первой леди Соединенных Штатов Америки».

Мировая премьера фильма в кинотеатрах намечена на 30 января. В дальнейшем Amazon планирует выпустить сериал на сервисе Prime.

Мелания Трамп выступила исполнительным продюсером фильма и даже создала собственную продюсерскую компанию Muse Films. Название фирмы, по слухам, соответствует секретному кодовому имени первой леди во времена первого срока Трампа.

Режиссером документалки стал Бретт Рэтнер, известный по таким картинам, как «Час пик», «Люди Икс: Последняя битва», «Несносные боссы», а также сериалу «Побег».

Еще по теме
Очередные «Елки 12» с Нагиевым выходят в прокат
ТНТ после советских комедий возьмется за русскую литературу
Актриса Наталья Бочкарева заплатит штраф после конфликта с соседкой
Ремейк «Приключений Шурика» от ТНТ стал лидером кинопроката
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Мир
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
«Объект 195» оказался гораздо опасней «Арматы»
ВСУ попытались отбить Купянск «русским способом»
Запущен игровой сервис «Плюс Гейминг» от «Яндекса»
Путин раскрыл планы России при отказе Киева от диалога
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин традиционно отметит Новый год
ЕС даст Киеву 90 миллиардов евро на продолжение боевых действий
Япония задумалась о приобретении ядерного оружия
«Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии
Топ комментариев

Dimank

А простых людей карманы заставляют выворачивать

funkit

Зато наши доходы бдят со страшной силой, не дай Боже на 1 копейку больше заработать обычному смертному,...

dddd

Не собираюсь ни обвинять, ни оправдывать Нагиева. А что он особенного сказал? Отказался вести развлекательные...

карат11

Всё встало на свои места, каждому указали на своё место. Если ты простой смертный - тебя можно вывернуть...