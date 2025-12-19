Документалка о Мелании Трамп выйдет в январе 2026 года

Документальный фильм о Мелании Трамп «Мелания» выйдет в широкий прокат 30 января 2026 года, анонсировала первая леди США.

«История начинает развиваться в течение 20 дней моей жизни, предшествующих инаугурации президента США», — говорится в анонсе на сайте Мелании Трамп.

Первая леди пообещала личный, непредвзятый взгляд на то, как справляется с семейными обязанностями, бизнесом и благотворительностью на «своем замечательном пути к тому, чтобы стать первой леди Соединенных Штатов Америки».

Мировая премьера фильма в кинотеатрах намечена на 30 января. В дальнейшем Amazon планирует выпустить сериал на сервисе Prime.

Мелания Трамп выступила исполнительным продюсером фильма и даже создала собственную продюсерскую компанию Muse Films. Название фирмы, по слухам, соответствует секретному кодовому имени первой леди во времена первого срока Трампа.

Режиссером документалки стал Бретт Рэтнер, известный по таким картинам, как «Час пик», «Люди Икс: Последняя битва», «Несносные боссы», а также сериалу «Побег».