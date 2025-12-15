НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский проведет мирные переговоры в Берлине

Источник:
Associated Press
524 0
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где 15 декабря проведет переговоры с делегациями Германии и США, посвященные мирному урегулированию конфликта между Киевом и Москвой.

Американскую делегацию возглавляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Темой переговоров станет план урегулирования российско-украинского конфликта, предложенный Вашингтоном, пишет Associated Press.

Кроме этого, 15 декабря Зеленский проведет встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом для обмена мнениями о статусе мирных переговоров по Украине. Позже к обсуждениям присоединятся главы других европейских государств, а также лидеры ЕС и НАТО.

Зеленский перед визитом в Берлин отметил, что возможность достичь мирного урегулирования конфликта сейчас «значительна», переговоры будут посвящены «фундаменту мира — политической договоренности об окончании войны».

Официальный Кремль подтвердил, что Россия сохраняет открытость для переговоров. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Москва стремится к достижению мира, а не к временному перемирию.

Зеленский предложил свой мирный план
Политика #Мир
Обсуждение (0)
