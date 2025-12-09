НАВЕРХ
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой

Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Европа и Украина подготовят свой вариант мирного плана по урегулированию конфликта, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Я думаю, завтра план будет готов, вечером — где-то так. Мы еще раз на него посмотрим и отправим Соединенным Штатам Америки», — сказал в видеообращении Зеленский.

По его словам, Украина не может пойти на территориальные, как того требует мирный план президента США Дональда Трампа.

У президента США Дональда Трампа «свое видение, которое отличается от украинского», отметил Зеленский.

Накануне Трамп рассказал о своем растущем разочаровании в Зеленском из-за нежелания того даже знакомиться с текстом мирного плана, который был предложен Вашингтоном. По словам американского лидера, президент Украины намеренно затягивает переговоры.

Ранее сын главы Белого дома Дональд Трамп — младший заявил, что его отец может в конечном отвернется от Украины из-за упрямства украинского президента.

