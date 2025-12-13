Иордания ввела безвизовый режим для россиян

Россияне с 13 декабря 2025 года граждане получили право на безвизовые поездки сроком до 30 дней за один визит в Иорданию.

Соответствующее соглашение ранее подписали главы МИД Сергей Лавров и Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади в Москве. Россияне могут въезжать в Иорданию и находиться на территории страны без визы до 30 дней при каждом посещении.

При этом целью поездки не должна являться трудовая, коммерческая или учебная деятельность, а также постоянное проживание. Общий срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года.

Соглашение призвано способствовать развитию туристических, гуманитарных и деловых обменов между странами. Аналогичные условия безвизового въезда также теперь действуют для граждан Иордании, посещающих Россию.