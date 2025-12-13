НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский внезапно появился на окраине Купянска

Источник:
Sibnet.ru
1138 18
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео на фоне стелы, которая находится на выезде из Купянска в Харьковской области и опубликовал его в своем телеграм-канале.

Зеленский в своем обращении на фоне стелы Купянска призвал ВСУ добиваться успехов на поле боя, чтобы Украине было легче заниматься дипломатией. «Сегодня я нахожусь в Купянске, с нашими бойцами, которые выполняют здесь работу», — уточнил он.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 20 ноября сообщил, что Вооруженные силы РФ освободили Купянск. Президент Владимир Путин 2 декабря заявил, что правобережная и левобережная части Купянска полностью контролируются российскими войсками.

Российский лидер также пригласил иностранных журналистов посетить Купянск и подчеркнул, что Москва готова провести по кварталам освобожденного города представителей зарубежных СМИ, чтобы те убедились, кто действительно контролирует населенный пункт.

Аналитики отметили, что видео Зеленского — классическая пиар-акция, рассчитанная на «разгон» в украинских СМИ темы очередного контрнаступления ВСУ. При этом стела, у которой позировал Зеленский, никогда не находилась под контролем России, так как находится за пределами города.

Еще по теме
Британский флот отследил российскую подлодку в Ла‑Манше
ПВО сбила три десятка дронов на подлете к Москве
Зафиксирована аномальная активность радиостанции «Судного дня»
Британия впервые признала гибель своего военного на Украине
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина назвала условие для сдачи Донбасса
Инопланетный маршрут: куда летит объект 3I/ATLAS
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой
Бензин в России стал дороже, чем в США
Обсуждение (18)
Картина дня
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
Евросоюз бессрочно заморозил российские активы
СБУ моделировала взрыв «грязной бомбы» в многолюдном месте
Названа лучшая игра 2025 года
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Qprovessional

я один логику не понял, сроки сдачи моста постоянно срывались, поэтому мы превосходим запад..О_О

Uynachalnica

Сама то приедет испытывать на КАМАЗе? Как можно долгострой в примеры превосходства заносить? От чего...

denr32

Я всегда люблю рыбную струганину с перцом и солью , добавлю ее новерное не любит только тот который ее...

Maniac.

Чему ты удивляешься? Наши чиновники хвастаются, что спустя полтора года заблокированный на территории...