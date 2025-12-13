Зеленский внезапно появился на окраине Купянска

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео на фоне стелы, которая находится на выезде из Купянска в Харьковской области и опубликовал его в своем телеграм-канале.

Зеленский в своем обращении на фоне стелы Купянска призвал ВСУ добиваться успехов на поле боя, чтобы Украине было легче заниматься дипломатией. «Сегодня я нахожусь в Купянске, с нашими бойцами, которые выполняют здесь работу», — уточнил он.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 20 ноября сообщил, что Вооруженные силы РФ освободили Купянск. Президент Владимир Путин 2 декабря заявил, что правобережная и левобережная части Купянска полностью контролируются российскими войсками.

Российский лидер также пригласил иностранных журналистов посетить Купянск и подчеркнул, что Москва готова провести по кварталам освобожденного города представителей зарубежных СМИ, чтобы те убедились, кто действительно контролирует населенный пункт.

Аналитики отметили, что видео Зеленского — классическая пиар-акция, рассчитанная на «разгон» в украинских СМИ темы очередного контрнаступления ВСУ. При этом стела, у которой позировал Зеленский, никогда не находилась под контролем России, так как находится за пределами города.