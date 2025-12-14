Диетолог посоветовала улучшающую пищеварение специю

Горчица помогает поддерживать пищеварение и помогает организму перерабатывать пищу, но у нее есть противопоказания, рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Летучие соединения, содержащиеся в горчице, стимулируют аппетит и усиливают выработку слюны, облегчают переваривание белковой пищи, а также улучшают расщепление жиров, рассказала Русакова в беседе с «Правдой.ру».

По ее словам, эти вещества также могут активизировать обменные процессы. Она отметила, что в этой специи присутствуют витамины A, D, группы В и Е, а также ряд минералов, среди которых железо, натрий, цинк и фосфор.

Горчица хорошо сочетается с мясом, рыбой и салатами, а также подходит для маринадов и соусов, усиливая аромат и глубину вкуса разных продуктов.

Но Русакова предупредила, что при чувствительной слизистой желудочно-кишечного тракта горчица способна вызвать раздражение. От нее лучше отказаться людям с хроническими заболеваниями ЖКТ или воспалительными процессами в мочевыделительной системе.